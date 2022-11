Marktplaatshandel? 20.000 euro aan uitkeringsgeld terugbetalen

De vrouw ging hiermee niet akkoord. Nadat haar bezwaar tegen de terugvordering in 2021 door het UWV was afgewezen, stapte zij naar de rechter.

Verweer

Volgens de vrouw had het UWV ondeugdelijk onderzoek gedaan en haar onheus behandeld. Ook stelde zij dat het teruggeëiste bedrag te hoog was, mede omdat te weinig rekening was gehouden met haar inkoop- en verzendkosten.