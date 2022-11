Directeur die werknemers aanrandde, hoeft cel niet in

"Het is een rare zaak. Binnen het bedrijf zijn bepaalde dingen zo gegroeid. Opeens zijn sommige werknemers daartegen in verzet gekomen. De rechtbank heeft in deze uitspraak duidelijk gemaakt dat die dingen echt niet konden. Maar veel aantijgingen zijn ontkend en niet bewezen, en de strafeis vond ik dan ook veel te zwaar."

'Teleurstellend'

Betrokken werknemers zeggen teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "De strafeis van het OM en de uitspraak van de rechter liggen mijlenver uiteen. Dat kwam hard bij ons binnen en vinden wij erg teleurstellend", aldus een van hen, die anoniem wil blijven.

"Een meer passende straf zou psychische hulp voor deze man zijn", aldus een ander, die ook niet met naam genoemd wil worden.

Of het Openbaar Ministerie zich bij de uitspraak neerlegt, is nog onzeker. "Wij bestuderen het vonnis, en zullen vervolgens een beslissing nemen of een hoger beroep zinvol is", aldus een woordvoerder van het OM.