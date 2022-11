DHL koopt delen van failliet Red Je Pakketje, lot werknemers onzeker

Als gevolg van het faillissement kwamen 984 eigen werknemers van het Nederlandse bedrijf op straat te staan. Ook onderaannemers en zzp’ers verloren door het bankroet hun werk. In totaal ging het om zo'n 1300 mensen.

Loopbaan voortzetten

Hoeveel oud-medewerkers DHL Parcel denkt te kunnen herplaatsen, kan de pakketgigant niet zeggen.

"We gaan graag met hen in gesprek om te zien of ze hun loopbaan bij DHL kunnen voortzetten", zegt directeur Benelux Wouter van Benten. "Als werkgever met 18.000 medewerkers in Nederland moet dat goede kans van slagen hebben."

Goede prijs

Curator Voermans is blij met DHL als koper, omdat de pakketverzender een goede prijs voor de spullen betaalde en in staat is 'de oud-medewerkers een goede kans te geven op een passende functie'.