Vrouw tankt met bedrijfspas, man ontslagen

Op vrijdag 17 juni meldde de werknemer zich ziek als gevolg van een enkelblessure, waardoor hij niet meer met de auto naar het werk kon. De daaropvolgende woensdag ging de man weer aan de slag, en kon hij ook zelf weer autorijden.

Ontslag

Een week later ontdekte de werkgever dat er een dag vóórdat de man weer aan het werk was gegaan, voor 50 euro met zijn bedrijfspas was getankt. Onderzoek van camerabeelden van het tankstation wees uit dat de tankpas was gebruikt door een vrouw in een Volkswagen Golf.