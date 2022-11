Werknemer ontslagen na 'voor de grap' aanraken borsten collega

Een 62-jarige timmerman die 37 jaar in dienst was bij zijn werkgever, is op staande voet ontslagen omdat hij als 'grap' de borsten van een vrouwelijke collega aanraakte. De man kan fluiten naar de door hem geëiste 70.000 euro aan ontslagvergoedingen.

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de Utrechtse kantonrechter. Raadsel De 62-jarige timmerman werkte sinds 1984 bij zijn werkgever, en kon bogen op een onberispelijk dienstverband. Tot 15 maart van dit jaar, toen het tijdens een lunch met vijf collega's mis ging. De timmerman vertelde daar een raadsel tegen een vrouwelijke collega, waarbij hij als onderdeel daarvan enkele keren haar borsten en decolleté aanraakte. De collega zei het raadsel niet te kunnen oplossen. De timmerman zei daarop dat hij dat ook niet kon, maar intussen wel haar borsten had aangeraakt. Ontslag Enkele dagen later, nadat de directeur van het bedrijf de zaak had onderzocht, werd de timmerman op staande voet ontslagen. Daarop stapte de werknemer naar de rechter. Daar eiste hij zijn baan niet terug, maar wel ontslagvergoedingen van in totaal zo'n 70.000 euro. Volgens de timmerman had hij niet wegens het incident ontslagen mogen worden, ook gezien zijn lange en onberispelijke dienstverband. Ontoelaatbaar Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Utrechtse kantonrechter het niet met de timmerman eens is. Volgens de rechter maakte de werknemer met zijn 'volstrekt ontoelaatbaar en onbegrijpelijk gedrag' een 'ontoelaatbare inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit' van zijn vrouwelijke collega. Dat gedrag is volgens de kantonrechter genoeg reden voor een ontslag op staande voet. Dat de timmerman decennialang naar volle tevredenheid voor het bedrijf had gewerkt, doet daar niets aan af. Dat geldt eveneens voor de constatering dat zijn werkgever geen beleid had om dergelijk gedrag te voorkomen. De man had volgens de rechter moeten weten dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Lege handen Dat betekent dat de timmerman met lege handen staat; hij is zijn baan kwijt en kan fluiten naar de geëiste ontslagvergoedingen. Ook kan hij waarschijnlijk geen aanspraak maken op een ww-uitkering, omdat hij 'verwijtbaar werkeloos' is geworden. Wel moet zijn ex-werkgever hem 172 euro aan achterstallig vakantiegeld betalen.