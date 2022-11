Rechter: wegens kanker ontslagen vrouw moet 33.000 euro meekrijgen

De zorgmedewerkster ging niet met het ontslag akkoord en stapte naar de rechter. Volgens haar maakt de werkgever met de opzegging van de arbeidsovereenkomst een wettelijk verboden 'onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte'.

Personeelsstop

Voor de rechtbank Limburg voerde het zorgbedrijf echter aan dat het ontslag van de vrouw helemaal niet het gevolg was van haar ziekte. De vrouw zou in maart zijn aangenomen, terwijl de financiële situatie van het bedrijf dusdanig zorgwekkend zou zijn dat er geen nieuw personeel in dienst genomen had mogen worden.