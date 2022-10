Toch ontslag voor zieke werkneemster die onbereikbaar was

Die stelde dat de vrouw in het buitenland slecht bereik had, en door haar ziekte en burn-out niet in staat was geweest contact met haar werkgever te hebben. De Utrechtse kantonrechter geloofde daar helemaal niets van.

Ongeloofwaardig

De rechter vond het ongeloofwaardig dat de vrouw de contactverzoeken niet had gezien, en was van oordeel dat zij die minstens had kunnen zien. Desnoods had zij zelf contact kunnen zoeken met haar werkgever, in het uiterste geval via haar zuster in Tanger die haar verzorgde.