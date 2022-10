Huizen met een laag energielabel steeds moeilijker te verkopen

In de cijfers is te zien dat woningen met label C vaak goedkoper zijn. Dit komt omdat woningen met energielabel C meestal gebouwd zijn in de jaren 70 of 80 en minder populair zijn.

Meer overbiedingen op duurzame huizen

Voor het eerst sinds lange tijd begint ook het aantal huizen waarop wordt overboden af te nemen. De daling is zichtbaar bij alle energielabels. Maar ook hier zie je: hoe hoger het energielabel, hoe vaker er wordt overboden.

"Als ik een mooi appartement in de verkoop heb is die binnen een week weg en flink boven de vraagprijs verkocht", zegt Van den Berg. Bij oudere woningen met een laag energielabel gebeurt dit nu minder vaak volgens hem.

In de grafiek hieronder is per label te zien hoe vaak er op een woning wordt overboden. Het aantal overbiedingen loopt harder terug bij woningen met een laag label dan met een A label.

Aantal overbiedingen per label