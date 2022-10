Werkgever mocht 'zieke' monteur filmen tijdens klussen aan huis

Daarop liet de werkgever een recherchebureau de man drie dagen gadeslaan, en filmen met een in een auto verborgen camera. De rechercheurs legden zo vast hoe de man werkzaamheden aan zijn huis verrichtte, en ook een auto bestuurde.

Ontslag

Daarop ontsloeg zijn werkgever de man op staande voet. Maar de monteur ging daarmee niet akkoord, en stapte naar de rechtbank. Volgens de man was hij ten onrechte ontslagen, omdat hij niet gelogen zou hebben over zijn beperkingen. Hij zou slechts klusjes hebben uitgevoerd waartoe hij wel in staat was.