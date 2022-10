Wegens smokkel ontslagen beveiliger eist 92.000 euro van werkgever

Op achterstallig salaris heeft hij geen recht omdat hij 'niet meer voor Securitas heeft kunnen werken om redenen die voor zijn rekening komen, namelijk het plegen van strafbare feiten onder diensttijd'.

Ernstig verwijtbaar

Ook naar een ontslagvergoeding kan hij fluiten. "In dit geval is weliswaar sprake van een lang dienstverband maar kan de misstap bepaald niet als 'klein' worden aangemerkt", aldus de kantonrechter.

"Mede gelet op zijn functie, uit hoofde waarvan hij tot taak had het beveiligen en bewaken van het ECT-terrein in de Rotterdamse haven, is de kantonrechter van oordeel dat de misstap hem ernstig kan worden verweten."