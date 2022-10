Huizenmarkt koelt razendsnel af: grootste prijsdaling ooit gemeten in één kwartaal

Wat is er gebeurd?

Meer aanbod

Uit de data van makelaarsclub NVM blijkt vooral dat veel meer mensen hun huis te koop zetten. De makelaars noteren een plus van 24 procent. Dat betekent dat er zo'n 42.000 huizen te koop stonden, afgelopen kwartaal.

Minder bezichtigingen

Het aantal bezichtigingen per woning is in de maand juli gehalveerd. Vorig jaar werd een te koop staand huis zo'n tien keer bekeken, door geïnteresseerde aspirant-kopers. Halverwege de zomer was dat nog zo'n vijf keer.

Minder biedingen

En dat leidt ook tot minder biedingen. Van gemiddeld meer dan 3 per huis, naar iets meer dan 2.