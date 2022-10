Onterecht ontslag voor thuiswerker die cameratoezicht weigerde

Met succes, want de kantonrechter in Tilburg maakte gehakt van het ontslag. In de eerste plaats hanteerde de werkgever volgens de rechtbank een onvoldoende duidelijke en bovendien onterechte ontslaggrond.

Ongehoorzaamheid

Van werkweigering was volgens de rechter sowieso geen sprake. Wel zou de weigering de camera aan te zetten eventueel kunnen worden beschouwd als ongehoorzaamheid, maar is dat hier uiteindelijk toch niet het geval.