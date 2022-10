Boekhoudster van kartonfabriek drukte 8,5 ton achterover

Dat een bedrijf een administratief werknemer omgerekend 12.800 euro netto per maand zou laten verdienen, ofwel een nettosalaris van ruim 150.000 euro per jaar achtten zij 'buitengewoon onwaarschijnlijk'. Dat geldt eveneens voor de gedachte dat de vrouw gemiddeld week-in week-uit 68 overuren per week maakte.

Niet onderbouwd

Ook voor de verklaring dat de eigenaren via de vrouw zwart geld uit het familiebedrijf sluisden, is volgens zowel de rechtbank als het hof geen onderbouwing. Omdat de vrouw niet kan bewijzen dat de brief daadwerkelijk door de overleden zoon is ondertekend, hecht het hof daar geen belang aan.