Behulpzame caissière ABN Amro verliest naast baan ook WW-uitkering

Daarmee was het goede nieuws voor de vrouw echter wel voorbij. Uit de uitspraak blijkt namelijk dat het UWV in 2021 oordeelde dat zij ondanks haar achttien werkzame jaren bij ABN Amro geen WW-uitkering kreeg, omdat zij verwijtbaar werkloos was geworden. Om tegen die beslissing te protesteren, stapte de vrouw naar de rechter.

Fluiten naar WW

Het UWV is verplicht om los van een eventuele uitspraak van rechters een eigen oordeel te vormen over de vraag of een aanvrager van een WW-uitkering verwijtbaar werkloos is geworden, en moet dat oordeel ook motiveren.