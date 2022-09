Stelende supermarktmedewerker moet baas 3000 euro betalen

De werknemer protesteerde tegen het ontslag. Hij stelde dat hij de boodschappen niet had afgerekend omdat hij erachter was gekomen dat hij corona had en zijn collega's niet wilde besmetten. De man beweerde dat hij de boodschappen achteraf had willen afrekenen, en betaalde de supermarkt alsnog 145 euro.

Gehakt

De werkgever nam daarmee geen genoegen en stapte naar de rechter om te laten vaststellen dat het ontslag op staande voet terecht was. Met succes, want de kantonrechter in Roermond maakte gehakt van de verklaring van de medewerker.