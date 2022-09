Van wangedrag verdachte manager mag toch weer aan de slag

Voor de rechtbank betoogde het bedrijf dat de tijdelijke voorwaarden noodzakelijk zijn, omdat er op haar kantoor 'ernstige onrust' was ontstaan over de terugkeer van de man. De betrokken collega’s zouden volgens het bedrijf zijn getraumatiseerd, en niet over de zaak hebben willen spreken 'uit vrees voor repercussies'.

Niet aan banden

De kantonrechter erkent dat een werkgever moet zorgen voor een veilig werkklimaat. "Als zich #MeToo-achtige situaties voordoen, dient zij op te treden." Maar in dit geval is wangedrag tegenover collega's niet komen vast te staan, benadrukt de rechter. Daarom heeft het bedrijf geen reden om de manager aan banden te leggen.