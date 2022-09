Kabinet werkt aan extra maatregelen tegen hoge energierekeningen

Tot voor kort hield het kabinet vol dat er dit jaar weinig meer mogelijk was. Ook suggesties om via de gemeenten een hogere energietoeslag uit te delen, werden als onuitvoerbaar bestempeld.

Noodfonds

Daarnaast wordt noodfonds opgericht om het afsluiten van energie te voorkomen. Er wordt in Den Haag gesproken over een bedrag van tenminste 150 miljoen euro. De precieze omvang van het fonds is nog onderwerp van gesprek.

Ook zouden energiebedrijven zelf een steentje kunnen bijdragen om mensen die de rekening niet meer kunnen betalen financieel steunen. Met de grote spelers zouden daarover afspraken te maken zijn. Maar er zijn ook tientallen kleinere energiebedrijven die dergelijke steun minder zien zitten.

Als iemand in de schuldhulpverlening zit, dan is het verboden om iemand af te sluiten. Maar dat is te laat, zeggen betrokkenen. Daarom bespreekt het kabinet de mogelijkheid om mensen eerder te beschermen: als iemand de rekening niet kan betalen, zou een beroep worden gedaan op het noodfonds.