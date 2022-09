Zorgverlener ten onrechte ontslagen na kritiek op coronabeleid werkgever

Voor het geval de rechter toch oordeelde dat de arbeidsrelatie zodanig was verstoord dat zij niet meer in dienst kan blijven, eiste de vrouw ontslagvergoedingen van in totaal ruim 73.000 euro, en de nabetaling van de bonus.

Werkneemster krijgt gelijk

Uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Arnhem de vrouw in mei grotendeels in het gelijk heeft gesteld.