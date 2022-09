Groningse kunstverzamelaar verstrikt in diamantenzwendel

In de twee jaar daarvoor was hij regelmatig in contact geweest met twee personen, die mogelijk enkele van zijn kunstwerken zouden willen kopen. Tijdens een ontmoeting in Milaan lieten zij weten ook diamanten te willen kopen. De kunstverzamelaar zei hen wel te kunnen doorverwijzen naar de geschikte persoon.

Verkoop diamanten

Starke deed dat samen met een actrice, die de ambitie had om met hem een kunsthandel op te richten. Om welke actrice het gaat is onduidelijk, haar naam is geanonimiseerd in het vonnis. Ook benaderde hij een handelaar in antieke juwelen, edelstenen en diamanten, die iemand aandroeg die een partij diamanten wilde verkopen.