Universiteit van Utrecht mocht 'wegwerpdocent' op straat zetten

Scholte zegt 'zeer teleurgesteld' te zijn over de uitspraak. "Dit is niet wat ik ervan verwacht en gehoopt had. Ik vind het met name jammer dat het een heel procedurele uitspraak is, die nauwelijks ingaat op de inhoudelijke vragen. Dat is niet alleen jammer voor mij, maar voor duizenden docenten in dezelfde situatie."

Bang voor bezwaar

Dat hij destijds geen bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe tijdelijke aanstelling, vindt hij logisch. "Als jonge docent ben je niet in een positie om daar daadwerkelijk bezwaar tegen aan te tekenen omdat dat ook gevolgen kan hebben voor je aanstelling. Ik dacht: nu kan ik me drie jaar lang bewijzen."

Scholte zegt samen met zijn advocaat te beraden of een eventueel hoger beroep. "Daarover zijn we nu hard aan het nadenken. Maar ik moet eerst maar even dit slechte nieuws laten zaken."