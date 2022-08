'Knuffelende' directeur kost bedrijf 56.000 euro

Volgens de directeur ging het hier om 'kleedkamerhumor', maar de kantonrechter denkt daar anders over. "Met het vastpakken van een werknemer bij de ballen, ook al is dat in reactie op een grap van die werknemer, gaat een directeur ver over de schreef."

Veilige werkomgeving

Ook het meedoen aan het maken van seksueel getinte opmerkingen kan volgens de rechter niet door de beugel. "Het is juist aan een directeur om hier paal en perk aan te stellen, om voor alle werknemers een veilige werkomgeving te waarborgen."