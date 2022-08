Man die eerder 4 ton aan bankbiljetten stal, verliest nieuwe baan

De man werkte voorheen als plaatsvervangend teamleider voor de Haarlemse drukkerij Joh. Enschedé, die destijds onder meer eurobankbiljetten maakte.

Onderbroek

In die functie slaagde hij er begin 2017 in om twee miljoen euro aan vers gedrukte bankbiljetten van 50 euro naar een onbewaakte opslagruimte te brengen. Daarvan wist hij vervolgens 375.000 euro naar buiten te smokkelen door biljetten beetje bij beetje in zijn onderbroek te doen.

Toen de drukkerij de dozen met het resterende geld ontdekte, liep de man tegen de lamp. Ook vond het bedrijf nog eens 50.000 euro in zijn tas in de kleedruimte. De drukkerij ontsloeg de man en deed aangifte.