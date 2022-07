Half miljoen boete voor man die overstapte naar concurrent

VCKG is in handen van de Quote500-ondernemer Michiel Kuijlaars, het afgesplitste West Coast is van zijn voormalige zakenpartner Robert Juffermans.

Overstap

In de zomer van 2020 stapte de betreffende handelaar over van West Coast naar Van Caem, nadat al eerder collega’s hem waren voorgegaan. Toen er op zijn mailadres bij zijn oude werkgever per ongeluk berichten binnenkwamen waaruit bleek dat de man voor de concurrent oude zakenrelaties benaderde, startte West Coast een onderzoek.