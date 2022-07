Hotel mag werknemer niet ontslaan om privégebruik spaarpunten

Augustus vorig jaar ontsloeg het hotel hem op staande voet, nadat het erachter was gekomen dat de man bij de inkoop kortingspunten had opgestreken, die hij vervolgens voor zichzelf had gebruikt. Met de zogenoemde 'fun miles' zou hij onder meer een airfryer, een waterkoker en hondenvoer hebben gekocht.

Diefstal, dus ontslag

De man ging niet akkoord met het ontslag, en spande een kort geding aan. Met succes, want in maart oordeelde de rechter op Aruba dat de hotelgroep de afdelingschef niet op staande voet had mogen ontslaan.