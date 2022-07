'Te dominante' personeelschef vangt half miljoen ontslagpremie

Vorig jaar ontving de topman van het bedrijf klachten over de leiderschapsstijl van de personeelschef. Volgens de klagers zou de man een angstcultuur op zijn afdeling hebben gecreëerd.

Nadat navraag had geleerd dat er op de afdeling en in het managementteam inderdaad onvrede over de leiderschapsstijl van de man bestond, stuurde de topman aan op zijn vertrek.

Onderzoek

Toen de personeelschef daarmee niet akkoord ging, volgde een onderzoek naar de vermeende angstcultuur en klachten over onder meer intimidatie en kleinerend gedrag.