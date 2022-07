Visumchef met Nederlandse schulden bracht veiligheid VS in gevaar

In maart 2020 oordeelde de Haagse kantonrechter dat het consulaat haar vanwege de belastingschuld niet aan de dijk had mogen zetten. De werkgever moest de vrouw weer terug in dienst nemen, en haar achterstallige salaris betalen.

Veiligheid

Het consulaat nam hiermee echter geen genoegen, en ging in hoger beroep. Daarbij betoogde de werkgever dat er in dit geval sprake was van zogenoemde 'immuniteit van jurisdictie'. De Nederlandse rechter zou niet bevoegd zijn om over het ontslag te oordelen, omdat de Amerikaanse veiligheid in het geding was.