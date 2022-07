Ambtenaar ontslagen na doen valse bommelding: geen recht op WW

Naast het doen van de bommelding bleek de ambtenaar ook geld te hebben geleend van ondergeschikten, waaronder 18.000 euro van een collega die vervolgens in de financiële problemen kwam. Ook een winkeldiefstal in de Bijenkorf begin 2020 vond de gemeente onacceptabel voor iemand in zijn functie.

Voor de rechtbank zei de man de bommelding te hebben gedaan onder bedreiging. Mede omdat de rechtbank daar twijfels over had, gaf die in december 2020 groen licht voor het ontslag. De man verloor vorig jaar zomer ook het hoger beroep in die zaak.

Aanvraag WW-uitkering

Na zijn ontslag bij de gemeente Eindhoven diende de man eind 2020 een aanvraag in voor een WW-uitkering. Die werd afgewezen door het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie had de man het aan zichzelf te wijten dat hij werkloos was geworden, en had hij daarom geen recht op de uitkering.