Vrouw verzweeg conflictontslag en keerde terug bij Philips in topbaan

Daar staat tegenover dat de vrouw Philips 43.500 euro moet betalen aan gefixeerde schadevergoeding. Dat is een vergoeding die werkgevers kunnen claimen als een werknemer door verwijtbaar handelen moeten vertrekken, ter grootte van het salaris tijdens de opzegperiode.

Hoger beroep

Of de werkneemster nog overweegt in hoger beroep te gaan, en hoe het kan dat Philips de vrouw toch in dienst nam nadat de afdeling personeelszaken ontdekte dat zij hetzelfde bsn-nummer had als de eerder ontslagen werkneemster, is onbekend.

Advocaat Irene Lansen van de werkneemster onthoudt zich van commentaar op de ontslagzaak. Woordvoerder Tommie Dijstelbloem van Philips wilde niet op de zaak reageren.