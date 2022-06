Ontslag en boete voor man die stiekem twee fulltimebanen had

In de eerste plaats valt het volgens de rechter niet te controleren dat hij alle betaalde uren daadwerkelijk heeft gewerkt. "Bovendien is het hoe dan ook onwenselijk dat een werknemer in totaal tachtig uur per week werkt voor twee werkgevers. Zo is het risico op uitval door overbelasting zeer groot."

Boete 33.280 euro

Ten slotte heeft de man 'het vertrouwen dat een werkgever kan en mag hebben dat een werknemer die thuis werkt daadwerkelijk zijn werkzaamheden verricht (…) ernstig geschonden.'

Wel oordeelt de kantonrechter dat een van de claims van de werkgever onredelijk hoog was, en een andere deelclaim onterecht. Dat betekent dat de ex-werknemer het automatiseringsbedrijf 33.280 euro moet betalen.