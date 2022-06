Bedrijf Lil' Kleine werd rijker en sterker in het eerste coronajaar

Wel waren die cijfers behoorlijk gedateerd. Omdat Kleine Moeite BV nog geen recentere jaarrekeningen had ingeleverd, was het onbekend hoe het bedrijf van de rapper zich in 2020 en 2021 financieel had ontwikkeld.

Voor de hand lag dat Kleine Moeite in die coronajaren niet had kunnen profiteren van de belangrijke inkomsten uit optredens. Toch blijkt nu dat Scholtens bedrijf in 2020 helemaal niet zo beroerd presteerde.

Nieuwe jaarrekening

Onlangs leverde het bedrijf van de rapper de jaarstukken over 2020 in bij de KvK. Daarin staan overigens geen gedetailleerde gegevens over omzet, kosten en winst. Zogenoemde microbedrijven hoeven die niet openbaar te maken.