Met erectie in de bedrijfsauto: ontslag op staande voet

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Gouda. De advocaat van de man laat weten dat zijn cliënt inmiddels in hoger beroep is gegaan.

'Stijver dan stijf'

De jongeman zou in maart vorig jaar met een 'volledig ontbloot onderlijf' in een bedrijfsauto hebben gezeten, die was geparkeerd op de openbare weg. Toen een vrouw hem zag zitten, zou hij haar hebben gevraagd of zij zijn geslachtsdeel wilde vasthouden.