Luchtvrachtbedrijf kleunt mis bij ontslag directeur, moet 110.000 euro betalen

Maar in de loop van vorig jaar ging het na enkele incidenten mis. In augustus liet de topman van het moederbedrijf de directeur per email onder meer weten dat hij zich minder moest bezighouden met onbelangrijke zaken, om zich te kunnen focussen op de groei van het bedrijf.

Burn out

In oktober meldde de directeur zich ziek met burn-outklachten. Een dag later liet het bedrijf weten van hem af te willen. Later die maand werd de man tijdens een aandeelhoudersvergadering ontslagen als statutair bestuurder.