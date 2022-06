Mond of wang? Plek waar zoen bedoeld was bepalend voor ontslag

De kantonrechter in Utrecht had groen licht voor het ontslag gegeven, maar de advocaat van de man kondigde destijds al aan dat zijn cliënt tegen die uitspraak in hoger beroep zou gaan. Daarbij eiste hij ontslagvergoedingen van in totaal ruim 250.000 euro.

Wang of mond?

Volgens de werknemer was hij slechts van plan geweest de vrouw na een gesprek een afscheidskus op de wang te geven. Ook zou zijn verklaring over het incident tegenover zijn werkgever zijn verdraaid. Volgens hem had hij daarbij niet erkend de vrouw op de mond te hebben willen zoenen.