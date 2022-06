Cocaïne op bedrijfsfeestje? Ontslag op staande voet

De 34-jarige man werkte sinds 2012 bij zonnepanelengroothandel Natec Sunergy in Den Bosch. Hij was daar accountmanager, en sinds vorig jaar ook landenmanager voor Nederland. Naast zijn bruto maandsalaris van 6000 euro profiteerde hij van een winstdelingsregeling en bezat hij certificaten in het bedrijf.

Klachten

In februari klaagde een collega bij zijn werkgever, over 'buitensporig gedrag' van de leidinggevende tijdens een feestje. Tijdens een daarop volgend verhoor erkende de man dat hij tijdens diverse bedrijfsevenementen waar collega’s, klanten en leveranciers aanwezig waren drugs had gebruikt, en ook had aangeboden aan anderen.

Daarop schorste Natec de man, en ontsloeg hem na een vervolggesprek op staande voet.