Ontslagen zorgbestuurder eist 2,3 miljoen, maar moet 22.000 euro betalen

Het is nog niet bekend of Ten Westeneind tegen de uitspraak in hoger beroep gaat. De ontslagen bestuurder reageerde nog niet op een verzoek om commentaar. Zijn advocaat Winny van Engelenhoven was onbereikbaar, en haar kantoorgenoot Aart Jan Stokkers zegt geen toelichting te kunnen geven.

Korte metten

Daan Baas, de advocaat van de toezichthouders, zegt blij te zijn met de uitspraak. "Het oordeel van de rechtbank is in een vonnis van 24 pagina's uitvoerig toegelicht. Daaruit blijkt dat de toezichthouders in 2014 juist hebben gehandeld. De vorderingen zijn door de rechtbank integraal afgewezen, meer kan je je niet wensen."