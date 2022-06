Rechtenruzie levert rappers van Yung Internet 'veel pijn en stress' op

In 2018 ontving Hasselbaink, die naast rapper ook acteur is, een telefonisch spraakbericht van een oud-schoolgenoot en mede-acteur die contact met hem zocht om te kijken of zij zouden kunnen samenwerken.

'Hey tijger'

"Hey tijger, hoe is het man? Hee luister, je kent me misschien niet meer maar we hebben samen op school gezeten man. Weet je nog? Bert? Apolloschool? Die tijden? En jij was die skater en ik weet nog die eerste keer dat ik jou op tv zag, ik dacht wauw gruwelijk. Nee maar anyway, anyway bradda, we zitten in hetzelfde vak en ik heb een tijdje niks van je gehoord nog, man. Hoe gaat het met projecten en opdrachten?"