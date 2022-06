Ontslag voor moslima die niet mouwloos wil werken

Als gevolg van de aanscherping van de regels blijken zes islamitische collega's van de vrouw tussen augustus en maart bij de ziekenhuisapotheek te zijn vertrokken. Maar zijzelf weigerde op te stappen. Ook wilde zij niet worden herplaatst bij een openbare apotheek, waar minder strenge kledingeisen gelden.

Ontslag

Daarom zocht haar werkgever een andere werkplek binnen het ziekenhuis, als administratief of secretarieel medewerkster. Maar uiteindelijk besloot de vrouw, die in totaal 25 jaar als apothekersassistente was geweest, daar toch niet te willen werken.