Ontslagen criticaster coronabeleid krijgt haar baan niet terug

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak blijkt de voormalige zorgmedewerkster ook die zaak te hebben verloren.

Beledigend

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde maandag dat er geen sprake is van een ontoelaatbare inperking van meningsuiting. Een deel van de uitingen van de vrouw was volgens het hof 'emotioneel, veroordelend en beledigend', en droegen niet bij aan het maatschappelijk debat.

Het hof komt daarmee tot de conclusie dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden. Omdat de zorginstelling niet verwijtbaar handelde, heeft de vrouw ook geen recht op een extra ontslagvergoeding.