Heftruckchauffeur pakt ruim 40 miljoen na slepende familieruzie

Schepel erkent wel dat het gezien de tegenwerking in het verleden nog de vraag is of de tientallen miljoenen nu snel door de familie worden betaald. "Als dat niet zo is, moeten we zorgen dat dat toch voor elkaar komt. Dan moeten we uitzoeken waar het geld zit, en er de hand op leggen."

Hoorn op de haak

Dirks bloedverwanten willen niets zeggen. De man die de telefoon van het familievehikel MNP Beheer - die volgens de voicemail op naam staat van Dirks moeder Marrie - opneemt, gooit de hoorn op de haak. Hun voormalige advocaat Pieter Dietz de Loos was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Daardoor is nog niet bekend of de familie van plan is het kapitaal snel over te maken, of juridische vervolgstappen overweegt.