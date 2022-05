Gemeente mag ambtenaar niet ontslaan na misbruik NS-kaart

De gemeente wilde de ambtenaar op straat zetten, maar heeft daar van de Utrechtse kantonrechter geen toestemming voor gekregen.

Greenwheels

De 38-jarige vrouw werkte sinds 2010 voor de gemeente Utrecht en had de beschikking gekregen over een NS Business Card waarmee zij kon reizen met de trein. Privéreizen werden met haar salaris verrekend.

Afgelopen augustus ontdekte de afdeling personeelszaken dat NS voor de periode tussen 16 juni en 31 juli ruim 3500 euro in rekening had gebracht voor het gebruik van een huurauto van Greenwheels. Uit onderzoek bleek dat de vrouw de verhuurdienst had aangevraagd, en deze had gekoppeld aan de NS-kaart van de gemeente.