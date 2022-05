Ikea ontsloeg werknemer onterecht wegens voedselbon van 2,50 euro

De man nam ook daarmee geen genoegen, en ging in hoger beroep. Tijdens die zaak voerde hij opnieuw aan dat hij de tweede bon meenam voor een collega. Bovendien was de bon, die slechts een dag geldig was, niet gebruikt.

Verkeerd begrepen

Ook ontkende de man over de zaak te hebben gelogen. Zijn aanvankelijke ontkenning de tweede bon te hebben opgehaald, schreef hij toe aan zijn slechte beheersing van de Nederlandse taal. Hij zou hebben gedacht dat hem was gevraagd of hij twee voedselbonnen had gebruikt.