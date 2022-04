Bier drinken aan boord sleepboot geen goede reden voor ontslag

Hierop schakelde Heerema het recherchebedrijf Hoffmann in, die gesprekken voerde met de stagiair en de andere bemanningsleden. Daaruit bleek dat er op de sleepboot inderdaad regelmatig bier werd gedronken.

Het aantal toegestane biertjes was in die gevallen beperkt tot een of twee, en die mochten alleen worden genuttigd na het werk en vóór het eten. Het bier werd door de opvarenden in de supermarkt gekocht, en aan boord achter slot en grendel bewaard.

Zero tolerance beleid

Onder meer op grond van de schending van het zero tolerance beleid rond alcohol aan boord, kondigde Heerema in december aan twee kapiteins en twee andere leidinggevenden van de sleepboot te zullen ontslaan. Negen anderen bemanningsleden kregen een berisping en werden gekort op hun bonus.