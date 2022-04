Tesla-topman Musk kan cashen: bonus van 21 miljard euro in zicht

Recordkwartaal

Tesla boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van bijna 18,8 miljard dollar, tegen ruim 10 miljard dollar in de vergelijkbare periode vorig jaar. De winst bedroeg 3,3 miljard dollar, tegen 438 miljoen dollar vorig jaar. Zowel omzet als winst vielen hoger uit dan waar analisten op hadden gerekend.

Tesla had eerder al gemeld dat er de voorbije maanden een recordaantal van ruim 310.000 auto's waren afgeleverd. Door verstoringen in de logistiek was het wel een 'uitzonderlijk lastig' kwartaal.

Tesla verwacht heel 2022 last te hebben van problemen in de toeleveringsketen. De onderneming benadrukt dat de fabrieken al een aantal kwartalen onder hun capaciteit draaien. Dat is op dit moment de grootste beperkende factor voor Tesla, zo valt te lezen. Ondanks de problemen zal 2022 andermaal een recordjaar worden, zo is de verwachting.