Advocate gaf zelf pincode aan stagiair, Rabobank moet haar toch compenseren

Het hof oordeelt daarom dat het bedrag dat nog op de rekening van de geldezel stond op het moment dat de advocate de bank op de hoogte stelde van de situatie, voor de helft door Rabobank moet worden terugbetaald. Dat betekent dat de bank de vrouw 22.500 euro moet betalen.

Geen toelichting

Of de advocate ook aangifte deed tegen de stagiair en de geldezel en of zij zijn vervolgd, is onduidelijk. De vrouw wil geen toelichting op de zaak geven, en ook niet zeggen of zij tevreden is met de uitspraak van het hof.

De advocaat van Rabobank verwijst naar de bank, die echter geen commentaar zegt te kunnen geven. "Gezien de materie waarbij het gaat om een individuele klant kunnen we er niet in openbaarheid op ingaan", aldus woordvoerder Joris Hoff. "We reflecteren niet publiekelijk op individuele klantzaken."