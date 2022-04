Directeur moet weg na seksueel wangedrag: 'Lig je in bed op je rug, of zit je bovenop?'

Tegen nog een andere medewerkster zou de man hebben gezegd dat hij geen seks met haar zou durven hebben, omdat hij bang was dat zij zou breken.

Hetze

Voor de rechtbank herhaalde de man zich niet in de beschuldigingen te herkennen. Wel erkende hij over alles grappen te maken, ook seksueel getinte grappen. Volgens hem was er sprake van valse verklaringen als gevolg van een hetze tegen hem, die door een medewerkster was opgezet.

De directeur zei niet te kunnen terugkeren bij het bedrijf na de volgens hem onterechte beschuldigingen. Wel eiste hij een reguliere ontslagvergoeding van bijna 100.000 euro. Daarnaast eiste hij een schadevergoeding van één miljoen euro wegens onterecht ontslag, en de afkoop van zijn optiepakket.