Verplicht eerder aanwezig op je werk? Baas moet betalen

Directeur personeelszaken Liesbeth Polman van Teleperformance laat weten dat het bedrijf tegen de uitspraak in hoger beroep is gegaan.

Hoger beroep

"Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter, want die is gedaan op basis van een aantal aannames die niet juist zijn. We zien dit ook als een bredere discussie. In heel veel sectoren is het gebruikelijk dat medewerkers worden gevraagd om voor aanvang van het werk klaar te zijn om werkzaamheden uit te voeren voordat een dienst start, waarbij het eerder aanwezig zijn onbetaald is."

Polman zegt verzoeken van andere werknemers die nu ook achterstallig salaris willen ontvangen pas in behandeling te kunnen nemen na de uitspraak in hoger beroep. De werknemer en zijn advocaat waren vandaag onbereikbaar voor commentaar.