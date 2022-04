Man declareerde 2000 overuren, maar moet nu 86.000 euro terugbetalen

Wel kreeg hij de gelegenheid te bewijzen hoeveel overuren hij wel met toestemming van zijn werkgever had gemaakt. De werknemer lichtte daarop toe waarom hij toch recht zou hebben op het aantal gedeclareerde uren, met uitzondering van enkele gevallen waarin hij met een collega aan brommers had gesleuteld.

Terugbetalen 75.000 euro

In november concludeerde de kantonrechter dat de man er niet in was geslaagd te bewijzen dat hij recht had op de gedeclareerde overuren. Omdat het bij het Havenbedrijf gebruikelijk is dat werknemers van zijn afdeling maandelijks zo'n 11 overuren maken, kende de rechtbank ook de volledige claim van bijna 100.000 euro van het Havenbedrijf Rotterdam niet toe.

Uiteindelijk oordeelde de Rotterdamse kantonrechter dat de fotograferende ex-werknemer bijna 86.000 euro te veel ontving. Omdat er al een bedrag was verrekend met de laatste uitbetaling van zijn salaris en tegoeden, moet de man het Havenbedrijf nog ruim 75.000 euro terugbetalen.