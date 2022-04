Man tilt Defensie voor 584.000 euro: 9 maanden cel

Gisteren veroordeelde de rechtbank Zeeland-West Brabant in Breda de man tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij moet dus 9 maanden de cel in. Daarmee kwam de man er relatief licht vanaf. De Officier van Justitie had 36 maanden cel geëist.

Oplichtingspraktijk

De 37-jarige man werkte voor Defensie, aanvankelijk in de rang van kapitein, later als burger. In maart 2015 werd hij verantwoordelijk voor het op voorraad houden van de onderdelen voor de Bushmaster. Dat is een gepantserd legervoertuig dat onder meer is ingezet tijdens de missies in Afghanistan en Mali.