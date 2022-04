'Groen' handelshuis STX wil nieuwe concurrent uitschakelen

Conflict niet voorbij

Van Dijk benadrukt dat het conflict hiermee nog niet voorbij is, omdat er nog geen deal is over de uitkoop van de aandelen. "Hiermee is een slag gewonnen, maar de oorlog helaas nog niet. Er lopen nog verschillende procedures. STX is in beroep gegaan tegen beide kortgedingvonnissen en er loopt nog een bodemprocedure van ons. Wij zien ook de uitkomsten daarvan met vertrouwen tegemoet."

Oprichter Tim van der Noordt en STX reageerden niet op verzoeken om commentaar.