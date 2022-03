KLM wil NS-topvrouw Marjan Rintel aan het roer

De ondernemingsraad van KLM is om advies gevraagd over de benoeming. Daarbij hebben aandeelhouders nog wel het laatste woord.

Terugkeer naar KLM

Tussen 1999 en 2014 was Rintel, die bedrijfskunde in Groningen studeerde, ook al actief in verschillende functies bij KLM en Air France-KLM. In 2014 stapte zij over naar NS, waar zij in de herfst van 2020 president-directeur werd.